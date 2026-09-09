PORTE OUVERTE À L’ÉGLISE SAINT JACQUES + EXPOSITION, Eglise Saint-Jacques, Grande-Synthe

Informations pratiques

PORTE OUVERTE À L’ÉGLISE SAINT JACQUES + EXPOSITION 19 et 20 septembre Eglise Saint-Jacques Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Portes ouvertes des églises Saint-Jacques et Saint-Joseph

Le samedi 19 et dimanche 20/09 de 15h à 17h

La paroisse de Malo – Grande-Synthe vous fera découvrir ce lieu de culte et présentera une exposition sur l’histoire des églises et de la ville de Grande-Synthe Rue Pierre Loti (Eglise Saint-Jacques)

BUS : C1 et C4 (arrêt « Garnaerstraete ») 14 rue Hubert Lyautey (Eglise Saint-Joseph) _ C2 et C4 (arrêt « Allende »)

L’église de Grande-Synthe est détruite à la dynamite par les Allemands dans la nuit du 16 septembre 1944. Après guerre, la création à Dunkerque d’une usine de sidérurgie tranforme les zones d’habitation en termes de nombre d’habitants et de localisation. Les limites des paroisses sont revues en conséquence. Deux églises s’avèrent nécessaires sur le territoire de la commune de Grande-Synthe voisine (cf. IA59002606). L’église Saint-Jacques est construite grâce aux dommages de guerre mais aussi en partie par l’association diocésaine de Lille qui offre la construction de deux travées supplémentaires. Elle est édifiée sur les plans de l’architecte Léon Finet entre 1956 et 1961.

L’édifice en brique est de plan rectangulaire. Il comprend un seul vaisseau, une sacristie et une salle de catéchisme situées de part et d’autre du chœur. Le campanile est implanté à un angle de la façade principale. Il surmonte le baptistère. La statue de saint Jacques en façade, le tabernacle et les chandeliers sont dus au sculpteur lillois Emile Morlaix, l’autel à Maurice Ringot. Les vitraux sont réalisés par la société Les verriers d’Ile-de-France.

Eglise Saint-Jacques rue Pierre Loti 59760 Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France

Le programme des Journées du patrimoine 2026 se dévoile. Elles vous ouvriront les portes de bâtiments et d’espaces, souvent inaccessibles au public le reste de l’année. Journée du patrimoine Grande-Synthe

Ville de Grande-Synthe