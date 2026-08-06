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Porte Ouvertes de La Piautre à La Ménitré Rue de la Gare La Ménitré

dimanche 8 novembre 2026 · Rue de la Gare · La Ménitré

Informations pratiques

Début
dimanche 8 novembre 2026
Fin
dimanche 8 novembre 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Rue de la Gare
Adresse
La Piautre
Ville
49250 La Ménitré
Département
Maine-et-Loire
Tarif

La Ménitré

Porte Ouvertes de La Piautre à La Ménitré

Rue de la Gare La Piautre La Ménitré Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08 11:00:00
fin : 2026-11-08 18:00:00

Date(s) :
2026-11-08

Porte Ouvertes de La Piautre à La Ménitré
Entrée gratuite.
Programme visites, dégustations, marché de producteurs et artisans, bar, restauration.   .

Rue de la Gare La Piautre La Ménitré 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 57 62 78  contact@lapiautre.fr

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English :

Open House at La Piautre in La Ménitré

L’événement Porte Ouvertes de La Piautre à La Ménitré La Ménitré a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de tourisme de l’Anjou Vert

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