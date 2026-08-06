Porte Ouvertes de La Piautre à La Ménitré Rue de la Gare La Ménitré
dimanche 8 novembre 2026 · Rue de la Gare · La Ménitré
Informations pratiques
La Ménitré
Porte Ouvertes de La Piautre à La Ménitré
Rue de la Gare La Piautre La Ménitré Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08 11:00:00
fin : 2026-11-08 18:00:00
Date(s) :
2026-11-08
Porte Ouvertes de La Piautre à La Ménitré
Entrée gratuite.
Programme visites, dégustations, marché de producteurs et artisans, bar, restauration. .
Rue de la Gare La Piautre La Ménitré 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 57 62 78 contact@lapiautre.fr
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English :
Open House at La Piautre in La Ménitré
L’événement Porte Ouvertes de La Piautre à La Ménitré La Ménitré a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
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