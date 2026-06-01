Portes Ouverte A vos soins La Ferté-Bernard mercredi 24 juin 2026.

La Ferté-Bernard

Portes Ouverte A vos soins

Centre de santé mobile, Avenue de Gaulle La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 14:00:00

fin : 2026-06-24 18:00:00

Date(s) :

2026-06-24

Le centre de santé mobile La Région A Vos Soins a le plaisir de vous inviter à sa Journée Portes Ouvertes.

L’occasion de visiter le camion, rencontrer l’équipe et de (re)découvrir le projet ainsi que ses avancées…

Au plaisir de vous accueillir ! Téléchargez le PDF des actions de prévention. .

Centre de santé mobile, Avenue de Gaulle La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire contact@laregionavossoins.fr

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English :

L’événement Portes Ouverte A vos soins La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-05-29 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude