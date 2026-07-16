Portes ouvertes à la Maison de la Coquille, Maison Renaissance, Orléans

Informations pratiques

Portes ouvertes à la Maison de la Coquille 19 et 20 septembre Maison Renaissance Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Lieu d’accueil des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle depuis 1549, posé sur une cave gallo-romaine, cette maison concentre toute l’histoire d’Orléans.

L’accès sera libre et ouvert au public en dehors des heures d’ouverture. Si vous connaissez déjà la façade sur rue, vous pourrez découvrir la seconde façade longtemps fermée au public.

Ses poutres ciselées, ses pierres taillées, ses sculptures cachées, son puits Gaulois, son puits et cheminées Renaissance, le mur d’enceinte historique,…

Maison Renaissance 7 rue de la Pierre-Percée 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 0630855823 Ancienne maison d’Orléans, bâtiment classé du XVIe siècle posé sur une cave gallo-romaine (Gauloise pour être exact).

On y trouve tout l’histoire d’Orléans. Parking des Halles Châtelet

Lieu d’accueil des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle depuis 1549, posé sur une cave gallo-romaine, cette maison concentre toute l’histoire d’Orléans.

©Ronald Llados