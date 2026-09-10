Portes ouvertes à la Maison de quartier du Centre-ville (Atouts Vie), Maison de quartier de Gravelines centre, Gravelines

Informations pratiques

Portes ouvertes à la Maison de quartier du Centre-ville (Atouts Vie) Samedi 19 septembre, 10h00 Maison de quartier de Gravelines centre Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Au programme : Démonstration et initiation à différentes activités artistiques, jeux de société, exposition des ateliers enfants et adultes, animations pour enfants.

Maison de quartier de Gravelines centre place de l’esplanade Gravelines Gravelines 59820 Nord Hauts-de-France

Au programme : Démonstration et initiation à différentes activités artistiques, jeux de société, exposition des ateliers enfants et adultes, animations pour enfants.

©Ville de Gravelines