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Portes ouvertes à la Maison de quartier du Centre-ville (Atouts Vie), Maison de quartier de Gravelines centre, Gravelines

samedi 19 septembre 2026 · Maison de quartier de Gravelines centre · Gravelines

Portes ouvertes à la Maison de quartier du Centre-ville (Atouts Vie), Maison de quartier de Gravelines centre, Gravelines

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Maison de quartier de Gravelines centre
Adresse
place de l'esplanade Gravelines
Ville
59820 Gravelines
Département
Nord
Tarif
Entrée libre

Portes ouvertes à la Maison de quartier du Centre-ville (Atouts Vie) Samedi 19 septembre, 10h00 Maison de quartier de Gravelines centre Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Au programme : Démonstration et initiation à différentes activités artistiques, jeux de société, exposition des ateliers enfants et adultes, animations pour enfants.

Maison de quartier de Gravelines centre place de l’esplanade Gravelines Gravelines 59820 Nord Hauts-de-France
Au programme : Démonstration et initiation à différentes activités artistiques, jeux de société, exposition des ateliers enfants et adultes, animations pour enfants.

©Ville de Gravelines

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