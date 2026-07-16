Portes ouvertes à l’atelier des 3 pierres, Atelier des 3 pierres, Lyon
samedi 19 septembre 2026 · Atelier des 3 pierres · Lyon
Informations pratiques
Portes ouvertes à l’atelier des 3 pierres 19 et 20 septembre Atelier des 3 pierres Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, nous ouvrons l’atelier des 3 pierres le samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10h à 18h.
Les artistes exposants :
Isabelle Picard (artiste invitée) : gravures variées sur papier.
Bernard Mathieu (artiste invité) : Illustrations variées sur papier
Sandra Vigouroux : Oeuvres sur papier à l’encre. Thèmes : paysages et corps.
Guillaume Desbiolles : Illustrations sur papier dans un style de dessin proche de la BD franco – belge.
Les oeuvres sont exposées tout le week-end.
Isabelle Picard, Sandra Vigouroux et Guillaume Desbiolles seront présents le samedi et le dimanche.
Atelier des 3 pierres 14 rue des trois pierres 69007 Lyon Lyon 69007 Jean-Macé Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 0606463929 https://www.facebook.com/atelierdes3pierres?locale=fr_FR L’atelier des 3 pierres est d’abord un lieu de création (peinture et illustration) mais aussi un lieu d’exposition avec des portes ouvertes régulières plusieurs jours par an. Stations Jean Macé ou Saxe Gambetta
Journées européennes du patrimoine
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