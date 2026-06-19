Portes ouvertes à l’Ecole de musique intercommunale Villers-Cotterêts

Villers-Cotterêts

Portes ouvertes à l’Ecole de musique intercommunale

Place de l’École Villers-Cotterêts Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:30:00

fin : 2026-06-27 13:30:00

Date(s) :

2026-06-27

Les journées portes ouvertes de l’École de Musique Intercommunale sont de retour !

Débutants comme musiciens confirmés pourront rencontrer les professeurs, essayer les instruments et découvrir les nombreuses disciplines proposées alto, contrebasse, violon, violoncelle, clarinette, flûte à bec, flûte traversière, hautbois, saxophone, cor, trompette, trombone, tuba, percussion, tambour, batterie, piano, guitare, chant et Formation Musicale (solfège).

L’EMI propose également des ateliers de Musiques Actuelles, Jazz/blues et d’orchestres orchestre d’harmonie, symphonique et symphonique junior. Les tout-petits ne sont pas oubliés car des cours d’Eveil sont également disponibles (jardin musical, éveil, initiation) dès l’âge de 3 ans.

Suivant les disciplines, les cours peuvent être dispensés à Fontenoy, Vic-sur-Aisne ou Villers-Cotterêts.

Entrée libre

Les journées portes ouvertes de l’École de Musique Intercommunale sont de retour !

Débutants comme musiciens confirmés pourront rencontrer les professeurs, essayer les instruments et découvrir les nombreuses disciplines proposées alto, contrebasse, violon, violoncelle, clarinette, flûte à bec, flûte traversière, hautbois, saxophone, cor, trompette, trombone, tuba, percussion, tambour, batterie, piano, guitare, chant et Formation Musicale (solfège).

L’EMI propose également des ateliers de Musiques Actuelles, Jazz/blues et d’orchestres orchestre d’harmonie, symphonique et symphonique junior. Les tout-petits ne sont pas oubliés car des cours d’Eveil sont également disponibles (jardin musical, éveil, initiation) dès l’âge de 3 ans.

Suivant les disciplines, les cours peuvent être dispensés à Fontenoy, Vic-sur-Aisne ou Villers-Cotterêts.

Entrée libre .

Place de l’École Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 96 52 30 ecoledemusique-intercommunale@retzenvalois.fr

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English :

The Intercommunal Music School’s open house is back!

Both beginners and experienced musicians will have the opportunity to meet the teachers, try out the instruments, and discover the many disciplines offered: viola, double bass, violin, cello, clarinet, recorder, flute, oboe, saxophone, French horn, trumpet, trombone, tuba, percussion, drum, piano, guitar, voice, and music theory.

The EMI also offers workshops in Contemporary Music, Jazz/Blues, and orchestras: concert band, symphony orchestra, and junior symphony orchestra. We haven’t forgotten the little ones, as early music education classes are also available (musical kindergarten, early music education, introduction) starting at age 3.

Depending on the discipline, classes may be held in Fontenoy, Vic-sur-Aisne, or Villers-Cotterêts.

Free admission

L’événement Portes ouvertes à l’Ecole de musique intercommunale Villers-Cotterêts a été mis à jour le 2026-06-10 par Agence Aisne Tourisme