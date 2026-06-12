Portes ouvertes Académie Del Padel Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly
Portes ouvertes Académie Del Padel Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly mercredi 17 juin 2026.
Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly
Portes ouvertes Académie Del Padel
1320 Rue du Trinvil Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 10:00:00
fin : 2026-06-27 16:00:00
Date(s) :
2026-06-17
Tu as entre 7 et 18 viens découvrir ou re-découvrir le Padel à l’occasion de portes ouvertes, et pourquoi pas vous inscrire à la saison 2026-2027 !
Gratuit
Tu as entre 7 et 18 viens découvrir ou re-découvrir le Padel à l’occasion de portes ouvertes, et pourquoi pas vous inscrire à la saison 2026-2027 !
Gratuit .
1320 Rue du Trinvil Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly 80880 Somme Hauts-de-France +33 6 08 68 73 81 evenement@cotesport360.fr
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English :
If you’re between 7 and 18, come and discover or re-discover Padel at our open days, and why not sign up for the 2026-2027 season!
Free
L’événement Portes ouvertes Académie Del Padel Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly a été mis à jour le 2026-06-05 par DESTINATION LE TREPORT MERS
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