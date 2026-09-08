Portes ouvertes agence d’architecture, Ateliers des promenades – Agence d’Architecture Explorachi, Saint-Brieuc

Informations pratiques

Portes ouvertes agence d’architecture Samedi 17 octobre, 09h00 Ateliers des promenades – Agence d’Architecture Explorachi Côtes-d’Armor

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T09:00:00+02:00 – 2026-10-17T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-17T09:00:00+02:00 – 2026-10-17T12:00:00+02:00

Sur le thème « Réhabiliter : bâtir l’avenir », dans le cadre des Journées nationales de l’architecture venez découvrir des projets de rénovations d’établissements publics et d’extensions privés. L’agence vous acceuille toute la matinée le samedi 17 Octobre.

Ateliers des promenades – Agence d’Architecture Explorachi 23 rue des promenades Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne 0699446146 https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fexplorarchi.fr%2F%3Ffbclid%3DIwcGRvZgFleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFXeDF1ZmY4em5EMEIwd3Zwc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHkqq-NQMdoEwfOtSqcMPKF5ncm2NI2caccxMsx39YNZMFlfX4w1ZpECObKmy_aem_Rx5yKk4SXel02qQLaFL6Lw&h=AUD8aaSx_bczrpT7tS29jE5-muQDaFe_SUvE2wEsmgp8qo604Dw4xsw_XNjcXDZhM4S8Ns7YEV6nVb6992Pce–PuuoMFWxhq63_hjlLiu0sA8foMSXOL2sjhvwKbOjOeprqeJ2Z0gDfla3SVQ Espace avec 3 agences indépendantes d’architecture rue des promenades

Sur le thème « Réhabiliter : bâtir l’avenir », dans le cadre des Journées nationales de l’architecture venez découvrir des projets de rénovations d’établissements publics et d’extensions privés. vous…

Géraldine Bourdic