Portes ouvertes – Atelier HVO Conservation, Atelier HVO Conservation, Poitiers

Informations pratiques

Portes ouvertes – Atelier HVO Conservation Dimanche 20 septembre, 14h00 Atelier HVO Conservation Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir notre métier de conservatrice-restauratrice ainsi que les projets actuellement en cours au sein de l’atelier.

Nous intervenons sur les collections des musées, bibliothèques et services d’archives publics, mais également auprès d’entreprises disposant d’un patrimoine historique, ainsi que de particuliers et de collectionneurs privés.

Cette visite sera l’occasion de mieux comprendre les enjeux de la conservation-restauration et les différentes étapes de ce travail au service du patrimoine.

Atelier HVO Conservation Allée Gilbert de la Porrée, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0671284850 http://www.atelier-hvo-conservation.fr Notre atelier vous ouvre grand ses portes ! Situé à proximité de l’église Saint Jean de Montierneuf et juste à côté du Rectorat, il sera l’occasion d’un moment d’échange autour de notre pratique ! Accès libre Bus 17 à proximité, possibilité de se garer dans la rue

Venez découvrir nos projets en cours et notre métier de conservatrice-restauratrice au sein de notre atelier ! Nous intervenons sur les collections des musées, bibliothèques et services d’archives du…

©Atelier HVO Conservation