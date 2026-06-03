Portes-ouvertes au Domaine de Montgilet Les Garennes sur Loire samedi 4 juillet 2026.

Les Garennes sur Loire

Portes-ouvertes au Domaine de Montgilet

Les Garennes sur Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

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Les Garennes sur Loire 49610 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@montgilet.com

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English :

L’événement Portes-ouvertes au Domaine de Montgilet Les Garennes sur Loire a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages