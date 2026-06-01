Visite guidée du moulin du Pave dit Moulin de Brissac, Moulin du Pavé, Les Garennes-sur-Loire

Visite guidée du moulin du Pave dit Moulin de Brissac 27 et 28 juin Moulin du Pavé Maine-et-Loire

Visite gratuite par petits groupes (6 à 10) formés sur place dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T14:30:00+02:00 – 2026-06-27T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:30:00+02:00 – 2026-06-28T17:30:00+02:00

Visite guidée du Moulin de Brissac

Moulin cavier du 16ème siècle, caractéristique de l’Anjou, restauré et remis en activité en 2026, Prix Stéphane BERN du « projet emblématique 2023 pour la Région des Pays de la Loire ».

Moulin du Pavé 49610 Saint jean des mauvrets Les Garennes-sur-Loire 49320 Saint-Jean-des-Mauvrets Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « philippe.cauwel@wanadoo.fr »}]

Visite guidée du moulin du Pave dit Moulin de Brissac, moulin cavier emblématique de l’Anjou, remis en activité moulin anjou

Philippe Cauwel