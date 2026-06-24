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Portes ouvertes au Domaine Julien Besse Domaines Julien Besse Péronne

Portes ouvertes au Domaine Julien Besse Domaines Julien Besse Péronne samedi 4 juillet 2026.

Lieu
Domaines Julien Besse
Adresse
192 Route des Teppes Soldat
Ville
71260 Péronne
Département
Saône-et-Loire
Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif
0 0 Gratuit Gratuit

Péronne

Portes ouvertes au Domaine Julien Besse

Domaines Julien Besse 192 Route des Teppes Soldat Péronne Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04 20:00:00

Date(s) :
2026-07-04

Le soleil s’installe et l’été s’annonce festif ! C’est avec un immense plaisir que nous vous invitons à notre Journée Portes Ouvertes au Domaine.

Nous vous avons préparé un programme complet pour trinquer, s’amuser et se régaler en famille ou entre amis.

Au programme des festivités
-Dégustation gratuite de nos cuvées pour tous, tout au long de la journée !
-Midi & Soir Le Brasero géant Venez savourer notre bœuf grillé et nos cuisses de poulet désossées.
-Cocktails à base de vin Des créations fraîches et originales élaborées à partir de nos vins du domaine.
-Jeux olfactifs & Visite Testez votre nez avec nos ateliers et venez découvrir les secrets de notre cave.
-Animations enfants Un espace de jeux dédié pour que les plus jeunes s’amusent en toute sécurité.
-Exclusivité gourmande: Des glaces à l’italienne, des granités et des crêpes maison seront de la partie pour le goûter !   .

Domaines Julien Besse 192 Route des Teppes Soldat Péronne 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 11 55 43  contact@domainejulienbesse.fr

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English : Portes ouvertes au Domaine Julien Besse

L’événement Portes ouvertes au Domaine Julien Besse Péronne a été mis à jour le 2026-06-24 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès

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