Visite littéraire du champ de bataille de la Somme Ecrire la guerre Péronne

Péronne

Visite littéraire du champ de bataille de la Somme Ecrire la guerre

Château de Péronne Place André Audinot Péronne Somme

Tarif : 0 – 0 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 11:00:00

fin : 2026-07-04 16:30:00

Date(s) :

2026-07-04

Visite en bus du champ de bataille de la Somme sur les traces des écrivains combattants, par l’historien Nicolas Beaupré.

L’historien Nicolas Beaupré vous propose une visite littéraire sur les traces des écrivains, poètes et français, allemands et britanniques passés par la Somme entre 1914 et 1918 (Georges Duhamel, Blaise Cendrars, Edmund Blunden, Robert Graves, Siegfried Sassoon, Ernst Jünger…).

Sur les lieux et dans les paysages où ils ont séjourné, qui les ont marqués, qu’ils ont décrits dans les poèmes, journaux intimes, romans et récits de guerre, Nicolas Beaupré évoquera, à l’aide de nombreux exemples, l’empreinte littéraire laissée par l’expérience de la Grande Guerre.

> Prévoir de bonnes chaussures, un chapeau et de l’eau

> Réservation obligatoire auprès de l’Historial de la Grande Guerre

Visite en bus du champ de bataille de la Somme sur les traces des écrivains combattants, par l’historien Nicolas Beaupré.

L’historien Nicolas Beaupré vous propose une visite littéraire sur les traces des écrivains, poètes et français, allemands et britanniques passés par la Somme entre 1914 et 1918 (Georges Duhamel, Blaise Cendrars, Edmund Blunden, Robert Graves, Siegfried Sassoon, Ernst Jünger…).

Sur les lieux et dans les paysages où ils ont séjourné, qui les ont marqués, qu’ils ont décrits dans les poèmes, journaux intimes, romans et récits de guerre, Nicolas Beaupré évoquera, à l’aide de nombreux exemples, l’empreinte littéraire laissée par l’expérience de la Grande Guerre.

> Prévoir de bonnes chaussures, un chapeau et de l’eau

> Réservation obligatoire auprès de l’Historial de la Grande Guerre .

Château de Péronne Place André Audinot Péronne 80200 Somme Hauts-de-France +33 3 22 83 14 18 historial@somme.fr

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English :

Bus tour of the Somme battlefield, in the footsteps of wartime writers, by historian Nicolas Beaupré.

Historian Nicolas Beaupré invites you on a literary tour in the footsteps of French, German and British writers and poets who passed through the Somme between 1914 and 1918 (Georges Duhamel, Blaise Cendrars, Edmund Blunden, Robert Graves, Siegfried Sassoon, Ernst Jünger, etc.).

Nicolas Beaupré will use numerous examples to evoke the literary imprint left by the experience of the Great War, in the places and landscapes where they stayed, which left their mark and which they described in poems, diaries, novels and war stories.

> Bring good shoes, hat and water

> Reservations required at the Historial de la Grande Guerre

L’événement Visite littéraire du champ de bataille de la Somme Ecrire la guerre Péronne a été mis à jour le 2026-05-05 par OT HAUTE SOMME PERONNE