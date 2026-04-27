Péronne

Dessine, imagine, raconte !

Château de Péronne Place André Audinot Péronne Somme

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 14:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30

Chaque jeudi du mois de juillet, l’Historial de la Grande Guerre propose un atelier BD pour les enfants.

Encadré par un médiateur du musée, participez à un atelier ludique et créatif !

> Places limitées

> Renseignements et réservations auprès de l’Historial de la Grande Guerre

> Animation comprise dans le prix d’entrée au musée

Chaque jeudi du mois de juillet, l’Historial de la Grande Guerre propose un atelier BD pour les enfants.

Encadré par un médiateur du musée, participez à un atelier ludique et créatif !

> Places limitées

> Renseignements et réservations auprès de l’Historial de la Grande Guerre

> Animation comprise dans le prix d’entrée au musée .

Château de Péronne Place André Audinot Péronne 80200 Somme Hauts-de-France +33 3 22 83 14 18

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English :

Every Thursday in July, the Historial de la Grande Guerre offers a comic book workshop for children.

Supervised by a museum mediator, take part in a fun and creative workshop!

> Places are limited

> Information and bookings at the Historial de la Grande Guerre

> Activity included in the price of admission to the museum

L’événement Dessine, imagine, raconte ! Péronne a été mis à jour le 2026-04-27 par OT HAUTE SOMME PERONNE