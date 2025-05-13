Fête médiévale de Péronne

50, rue Saint-Sauveur Péronne Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-07-11 20:00:00

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-12

Envie de voyager dans le temps ? Préparez vos capes et vos heaumes la Fête Médiévale de Péronne n’attend que vous !

La Ville de Péronne plongera les habitants du territoire et les visiteurs

dans l’atmosphère envoutante du Moyen Âge avec sa grande fête

médiévale. Organisée au coeur de la cité historique, ce week-end

promet un véritable voyage dans le temps, avec des animations pour

les petits et les grands. Cette fête sera l’occasion parfaite pour

(re)découvrir le patrimoine médiéval de Péronne, le tout dans une

ambiance festive et conviviale !

50, rue Saint-Sauveur Péronne 80200 Somme Hauts-de-France +33 3 22 73 31 16 accueil@ville-peronne.fr

English :

Want to travel back in time? Get your capes and helmets ready: the Fête Médiévale de Péronne is waiting for you!

The town of Péronne will plunge local residents and visitors alike

in the bewitching atmosphere of the Middle Ages with its major

medieval festival. Organized in the heart of the historic city, this weekend

promises a real journey back in time, with events for young and

for young and old alike. The festival is the perfect opportunity to

(re)discover Péronne’s medieval heritage, all in a festive and friendly

and convivial atmosphere!

L’événement Fête médiévale de Péronne Péronne a été mis à jour le 2025-05-13 par OT HAUTE SOMME PERONNE