50, rue Saint-Sauveur Péronne Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2026-07-11 10:00:00
fin : 2026-07-11 20:00:00
2026-07-11 2026-07-12
Envie de voyager dans le temps ? Préparez vos capes et vos heaumes la Fête Médiévale de Péronne n’attend que vous !
La Ville de Péronne plongera les habitants du territoire et les visiteurs
dans l’atmosphère envoutante du Moyen Âge avec sa grande fête
médiévale. Organisée au coeur de la cité historique, ce week-end
promet un véritable voyage dans le temps, avec des animations pour
les petits et les grands. Cette fête sera l’occasion parfaite pour
(re)découvrir le patrimoine médiéval de Péronne, le tout dans une
ambiance festive et conviviale !
50, rue Saint-Sauveur Péronne 80200 Somme Hauts-de-France +33 3 22 73 31 16 accueil@ville-peronne.fr
English :
Want to travel back in time? Get your capes and helmets ready: the Fête Médiévale de Péronne is waiting for you!
The town of Péronne will plunge local residents and visitors alike
in the bewitching atmosphere of the Middle Ages with its major
medieval festival. Organized in the heart of the historic city, this weekend
promises a real journey back in time, with events for young and
for young and old alike. The festival is the perfect opportunity to
(re)discover Péronne’s medieval heritage, all in a festive and friendly
and convivial atmosphere!
L’événement Fête médiévale de Péronne Péronne a été mis à jour le 2025-05-13 par OT HAUTE SOMME PERONNE