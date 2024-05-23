Course de caisses à savon

Avenue de la République Péronne Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 09:30:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

L’association Les Bolides péronnais organise la 3ème édition de sa course de caisses à savon à Péronne ! Cet événement passionnant mettra en vedette des caisses à savon fabriquées par des participants qui rivaliseront pour le titre de champion.

Préparez-vous à une journée remplie de plaisir, d’adrénaline et de camaraderie. Que la meilleure caisse à savon gagne !

Le parcours est long de 450m et débute rue Jean Mermoz pour ensuite emprunter l’avenue de la République pour une arrivée non loin de l’espace Mac Orlan.

L’association Les Bolides péronnais organise la 3ème édition de sa course de caisses à savon à Péronne ! Cet événement passionnant mettra en vedette des caisses à savon fabriquées par des participants qui rivaliseront pour le titre de champion.

Préparez-vous à une journée remplie de plaisir, d’adrénaline et de camaraderie. Que la meilleure caisse à savon gagne !

Le parcours est long de 450m et débute rue Jean Mermoz pour ensuite emprunter l’avenue de la République pour une arrivée non loin de l’espace Mac Orlan. .

Avenue de la République Péronne 80200 Somme Hauts-de-France +33 3 22 73 31 17 lesbolidesperonnais@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The association Les Bolides péronnais organizes the 3rd edition of its soapbox race in Péronne! This exciting event will feature soapboxes built by participants vying for the title of champion.

Get ready for a day of fun, adrenalin and camaraderie. May the best soapbox win!

The 450m-long course starts on rue Jean Mermoz and then takes in avenue de la République, finishing not far from espace Mac Orlan.

L’événement Course de caisses à savon Péronne a été mis à jour le 2024-05-23 par OT HAUTE SOMME PERONNE