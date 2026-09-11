Portes ouvertes au jardin partagé, Église Saint-Druon, Carvin

Informations pratiques

Portes ouvertes au jardin partagé 19 et 20 septembre Église Saint-Druon Pas-de-Calais

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, l’association Les Jardins d’Épinoy vous ouvre grand ses portes à Carvin pour un week-end placé sous le signe de la nature, du partage et de la découverte !

Un jardin pas comme les autres… Venez explorer un lieu unique où se mêlent biodiversité, savoir-faire, engagement citoyen et convivialité. Les Jardins d’Épinoy, c’est bien plus qu’un espace vert : c’est un patrimoine vivant, cultivé avec passion par des bénévoles investis. Situé à l’arrière de l’église Saint Druon, il bénéficie d’un cadre propice à l’écoute de la nature.

Au programme :

Visites guidées du jardin et de ses parcelles thématiques (plantes médicinales, potager bio, haies champêtres …)

Ateliers pour petits et grands

Dégustations de produits du jardin

Rencontres avec les jardiniers bénévoles de l’association

En participant, vous contribuez à faire vivre un patrimoine écologique et solidaire, au cœur de notre ville.

Venez en famille, entre amis ou en solo… mais surtout, venez curieux.

Église Saint-Druon 1 Rue Saint-Druon, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Portes Ouvertes aux Jardins d’Épinoy – Un patrimoine vivant à découvrir ! Les jardins d’Epinoy CESEC

Mairie de Carvin – Les Jardins d’Epinoy