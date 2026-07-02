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Portes ouvertes au Théâtre Massenet, Théâtre Massenet, Lille

samedi 19 septembre 2026 · Théâtre Massenet · Lille

Portes ouvertes au Théâtre Massenet, Théâtre Massenet, Lille

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Théâtre Massenet
Adresse
Rue Massenet, 59800 Lille
Ville
59000 Lille
Département
Nord
Tarif
Gratuit - sur réservation (ouverture des réservations en ligne durant l'été)

Portes ouvertes au Théâtre Massenet Samedi 19 septembre, 14h30 Théâtre Massenet Nord

Gratuit – sur réservation (ouverture des réservations en ligne durant l’été)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Une porte ouverte pour les publics et un coup d’oeil sur la nouvelle saison du Théâtre Massenet !
L’après-midi, découvrez les coulisses et profiter de propositions artistiques accessibles en famille. En soirée, découverte de la nouvelle saison et ambiance festive !

Retrouvez plus de détails sur le contenu de la journée en ligne, à l’approche de l’événément

Théâtre Massenet Rue Massenet, 59800 Lille Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatre-massenet.com/ »}]
Le Théâtre Massenet lance sa saison 2026-2027 en vous ouvrant grand ses portes, avec un événement festif à destination de toustes !

Théâtre Massenet

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