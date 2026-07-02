Portes ouvertes au Théâtre Massenet, Théâtre Massenet, Lille

Informations pratiques

Portes ouvertes au Théâtre Massenet Samedi 19 septembre, 14h30 Théâtre Massenet Nord

Gratuit – sur réservation (ouverture des réservations en ligne durant l’été)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Une porte ouverte pour les publics et un coup d’oeil sur la nouvelle saison du Théâtre Massenet !

L’après-midi, découvrez les coulisses et profiter de propositions artistiques accessibles en famille. En soirée, découverte de la nouvelle saison et ambiance festive !

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Retrouvez plus de détails sur le contenu de la journée en ligne, à l’approche de l’événément

Théâtre Massenet Rue Massenet, 59800 Lille Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatre-massenet.com/ »}]

Le Théâtre Massenet lance sa saison 2026-2027 en vous ouvrant grand ses portes, avec un événement festif à destination de toustes !

Théâtre Massenet