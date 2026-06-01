Portes ouvertes aux ateliers du viaduc Chaumont
Portes ouvertes aux ateliers du viaduc Chaumont vendredi 26 juin 2026.
Chaumont
Portes ouvertes aux ateliers du viaduc
ZI de la Dame Huguenotte Chaumont Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Tout public
A l’occasion de l’anniversaire des ateliers (30 ans), visitez les ateliers, découvrez les savoir-faire et partagez un moment convivial autour des animations prévues. .
ZI de la Dame Huguenotte Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 01 87 14
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English :
L’événement Portes ouvertes aux ateliers du viaduc Chaumont a été mis à jour le 2026-06-12 par Antenne de Chaumont
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