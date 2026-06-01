Portes ouvertes aux ateliers du viaduc Chaumont vendredi 26 juin 2026.

Chaumont

Portes ouvertes aux ateliers du viaduc

ZI de la Dame Huguenotte Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Tout public

A l’occasion de l’anniversaire des ateliers (30 ans), visitez les ateliers, découvrez les savoir-faire et partagez un moment convivial autour des animations prévues. .

ZI de la Dame Huguenotte Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 01 87 14

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English :

L’événement Portes ouvertes aux ateliers du viaduc Chaumont a été mis à jour le 2026-06-12 par Antenne de Chaumont