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Portes ouvertes aux ateliers du viaduc Chaumont

Portes ouvertes aux ateliers du viaduc Chaumont

Portes ouvertes aux ateliers du viaduc Chaumont vendredi 26 juin 2026.

Adresse : ZI de la Dame Huguenotte

Ville : 52000 Chaumont

Département : Haute-Marne

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Chaumont

Portes ouvertes aux ateliers du viaduc

ZI de la Dame Huguenotte Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-26

Date(s) :
2026-06-26

Tout public
A l’occasion de l’anniversaire des ateliers (30 ans), visitez les ateliers, découvrez les savoir-faire et partagez un moment convivial autour des animations prévues.   .

ZI de la Dame Huguenotte Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 01 87 14 

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English :

L’événement Portes ouvertes aux ateliers du viaduc Chaumont a été mis à jour le 2026-06-12 par Antenne de Chaumont

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