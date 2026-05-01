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Portes ouvertes Brasserie artisanale La Moustache Chalonnes-sur-Loire

Portes ouvertes Brasserie artisanale La Moustache Chalonnes-sur-Loire jeudi 14 mai 2026.

Adresse : La Courpaudière

Ville : 49290 Chalonnes-sur-Loire

Département : Maine-et-Loire

Début : jeudi 14 mai 2026

Fin : jeudi 14 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Chalonnes-sur-Loire

Portes ouvertes Brasserie artisanale La Moustache

La Courpaudière Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 10:00:00
fin : 2026-05-14 20:00:00

Date(s) :
2026-05-14

Première Portes Ouvertes de la brasserie artisanale La Moustache
Au programme visite de la brasserie, concert, animation, food truck.

Entrée gratuite   .

La Courpaudière Chalonnes-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 75 90 43 86 

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English :

First Open House for La Moustache craft brewery

L’événement Portes ouvertes Brasserie artisanale La Moustache Chalonnes-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages

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