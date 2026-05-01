Portes ouvertes Brasserie artisanale La Moustache Chalonnes-sur-Loire
Portes ouvertes Brasserie artisanale La Moustache Chalonnes-sur-Loire jeudi 14 mai 2026.
Chalonnes-sur-Loire
Portes ouvertes Brasserie artisanale La Moustache
La Courpaudière Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 10:00:00
fin : 2026-05-14 20:00:00
Date(s) :
2026-05-14
Première Portes Ouvertes de la brasserie artisanale La Moustache
Au programme visite de la brasserie, concert, animation, food truck.
Entrée gratuite .
La Courpaudière Chalonnes-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 75 90 43 86
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English :
First Open House for La Moustache craft brewery
L’événement Portes ouvertes Brasserie artisanale La Moustache Chalonnes-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages
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