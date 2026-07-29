Portes ouvertes de la chocolaterie Brossard Chocolaterie Brossard La Réole

Informations pratiques

La Réole

Portes ouvertes de la chocolaterie Brossard

Chocolaterie Brossard 09 rue gambetta La Réole Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-10-03 18:30:00

Date(s) :

2026-10-03 2026-10-04

A l’occasion des 30 ans de la chocolaterie dont 15 dans la ville de La Réole; venez redécouvrir mes produits emblématiques mais aussi tester mes nouveautés ! Avec la participation de Sophie Mével de Macarons signé Sophie qui viendra vous présenter ses spécialités gourmandes et ses créations en association avec mon produit médaillé au niveau mondial le chocolat étuvé basse température ! .

Chocolaterie Brossard 09 rue gambetta La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 97 92 98 chocolaterie.brossard@orange.fr

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English : Portes ouvertes de la chocolaterie Brossard

L’événement Portes ouvertes de la chocolaterie Brossard La Réole a été mis à jour le 2026-07-24 par OT de l’Entre-deux-Mers