Portes ouvertes de la chocolaterie Brossard Chocolaterie Brossard La Réole
samedi 3 octobre 2026 · Chocolaterie Brossard · La Réole
Informations pratiques
La Réole
Portes ouvertes de la chocolaterie Brossard
Chocolaterie Brossard 09 rue gambetta La Réole Gironde
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-10-03 18:30:00
Date(s) :
2026-10-03 2026-10-04
A l’occasion des 30 ans de la chocolaterie dont 15 dans la ville de La Réole; venez redécouvrir mes produits emblématiques mais aussi tester mes nouveautés ! Avec la participation de Sophie Mével de Macarons signé Sophie qui viendra vous présenter ses spécialités gourmandes et ses créations en association avec mon produit médaillé au niveau mondial le chocolat étuvé basse température ! .
Chocolaterie Brossard 09 rue gambetta La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 97 92 98 chocolaterie.brossard@orange.fr
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English : Portes ouvertes de la chocolaterie Brossard
L’événement Portes ouvertes de la chocolaterie Brossard La Réole a été mis à jour le 2026-07-24 par OT de l’Entre-deux-Mers
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