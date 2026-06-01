Portes ouvertes de la Fabrique de la ville, Fabrique de la ville, Saint-Denis

Portes ouvertes de la Fabrique de la ville Samedi 13 juin, 14h00 Fabrique de la ville Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées Européennes de l’Archéologie, l’Unité d’archéologie ouvre les portes de la Fabrique de la ville : découvrez l’ilot Cygne, ancien site d’artisanat fouillé de 2009 à 2017, et montez llibrement sur l’échafaudage de la « Maison-champignon » qui abrite, sous sa sa bâche signée Patrick Bouchain, deux des plus anciennnes maisons de Saint-Denis !

Fabrique de la ville 4 rue du cygne, 93200 Saint-Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France 0613271753 https://www.saintdenis.fr/unite-archeologie-fabrique-ville Située au sud-ouest de la Basilique-cathédrale, elle est composée d’une maison-échafaudage et d’un chantier de fouille programmée, aujourd’hui terminé et remblayé. Elle propose un regard inédit sur l’Histoire de la ville. Métro ligne 13 arrêts Basilique de Saint-Denis ou Porte de Paris

Trame T1 arrêt Basilique de Saint-Denis

RER D gare de Saint-Denis (15min de marche)

Dans le cadre des Journées Européennes de l’Archéologie, l’Unité d’archéologie ouvre les portes de la Fabrique de la ville : découvrez l’ilot Cygne, ancien site d’artisanat fouillé de 2009 à 2017, et…

©A.Wabnitz, doc.UASD