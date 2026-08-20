Portes ouvertes de la Maison des Genêts, Maison des Genêts, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Portes ouvertes de la Maison des Genêts Samedi 19 septembre, 13h30 Maison des Genêts Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Samedi 19 septembre 2026, de 13h30 à 18h, la Maison des Genêts vous ouvre ses portes pour vous présenter les associations présentes toute l’année.

À 15h : inauguration de l’œuvre-puzzle géante mettant à l’honneur le patrimoine villeneuvois ! Cette œuvre collective a été réalisée par les familles de la Maison des Genêts, les jeunes du centre social Flers Sart. Elle est composée de panneaux représentant chacun un quartier de la ville. Des familles de la Maison des Genêts ont réalisé des céramiques de bâtiments emblématiques, tandis que les jeunes des deux structures ont réalisé des graffs, avec l’artiste Michaël de Roubaix.

Maison des Genêts 2 Rue des Genêts, Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France

Samedi 19 septembre 2026, la Maison des Genêts vous ouvre ses portes pour vous présenter les associations présentes toute l’année.