Portes ouvertes de l’ancienne rotonde ferroviaire, Ancien Dépôt SNCF – la rotonde, Saint-Martin-le-Vinoux

Informations pratiques

Portes ouvertes de l’ancienne rotonde ferroviaire 19 et 20 septembre Ancien Dépôt SNCF – la rotonde Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’AAATV vous invite à vivre l’histoire ferroviaire de Montluçon à travers expositions, démonstrations et initiations : matériels ferroviaires préservés, grue Cockerill 85 tonnes, simulateur de conduite de locomotive, musée « La Mémoire des Cheminots ».

Ancien Dépôt SNCF – la rotonde 2 Rue Pierre Semard 38950 Saint Martin le Vinoux Saint-Martin-le-Vinoux 38950 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

L’AAATV vous invite à vivre l’histoire ferroviaire de Montluçon à travers expositions, démonstrations et initiations : matériels ferroviaires préservés, grue Cockerill 85 tonnes, simulateur de de « La…

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