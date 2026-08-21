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Portes ouvertes de l’ancienne rotonde ferroviaire, Ancien Dépôt SNCF – la rotonde, Saint-Martin-le-Vinoux

samedi 19 septembre 2026 · Ancien Dépôt SNCF - la rotonde · Saint-Martin-le-Vinoux

Portes ouvertes de l’ancienne rotonde ferroviaire, Ancien Dépôt SNCF – la rotonde, Saint-Martin-le-Vinoux

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Ancien Dépôt SNCF - la rotonde
Adresse
2 Rue Pierre Semard 38950 Saint Martin le Vinoux
Ville
38950 Saint-Martin-le-Vinoux
Département
Isère

Portes ouvertes de l’ancienne rotonde ferroviaire 19 et 20 septembre Ancien Dépôt SNCF – la rotonde Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’AAATV vous invite à vivre l’histoire ferroviaire de Montluçon à travers expositions, démonstrations et initiations : matériels ferroviaires préservés, grue Cockerill 85 tonnes, simulateur de conduite de locomotive, musée « La Mémoire des Cheminots ».

Ancien Dépôt SNCF – la rotonde 2 Rue Pierre Semard 38950 Saint Martin le Vinoux Saint-Martin-le-Vinoux 38950 Isère Auvergne-Rhône-Alpes
L’AAATV vous invite à vivre l’histoire ferroviaire de Montluçon à travers expositions, démonstrations et initiations : matériels ferroviaires préservés, grue Cockerill 85 tonnes, simulateur de de « La…

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