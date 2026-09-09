Portes ouvertes de l’association généalogique AGHPA Maison des Associations Charles Ouret Istres
samedi 19 septembre 2026 · Maison des Associations Charles Ouret · Istres
Informations pratiques
Istres
Portes ouvertes de l’association généalogique AGHPA
Samedi 19 septembre 2026 de 10h à 18h. Maison des Associations Charles Ouret 7 Chemin De Tartugues Istres Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Portes ouvertes de l’Association généalogique et historique de Provence et d’ailleurs. Une journée de découverte généalogique avec aussi des conseils pour débuter.
Le but de l’association est de faire découvrir
– la généalogie par de l’initiation et de l’accompagnement dans vos recherches avancées ou non, grâce à l’expérience de chacun. Que vous soyez de Provence ou d’ailleurs, l’AGHPA s’intéresse à toutes les régions et peut donc vous apporter de l’aide dans la réalisation de vos travaux généalogiques.
-l’histoire au travers de l’étude des origines de chacun, par le biais de conférences et de sorties à thèmes.
Un stand de scrapbooking (albums photos, marque pages, cartes…) et couture vintage (sacs, trousses, sacoches ect…) sera présent tout à long de la journée où l’ont pourra découvrir et acheter également. .
Maison des Associations Charles Ouret 7 Chemin De Tartugues Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 24 14 50 90 assghpa@gmail.com
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English :
Open House hosted by the Genealogical and Historical Association of Provence and Beyond. A day of genealogical discovery, including tips for beginners.
L’événement Portes ouvertes de l’association généalogique AGHPA Istres a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme d’Istres
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