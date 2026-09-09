Portes ouvertes de l’association généalogique AGHPA Maison des Associations Charles Ouret Istres

Informations pratiques

Istres

Portes ouvertes de l’association généalogique AGHPA

Samedi 19 septembre 2026 de 10h à 18h. Maison des Associations Charles Ouret 7 Chemin De Tartugues Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Portes ouvertes de l’Association généalogique et historique de Provence et d’ailleurs. Une journée de découverte généalogique avec aussi des conseils pour débuter.

Le but de l’association est de faire découvrir

– la généalogie par de l’initiation et de l’accompagnement dans vos recherches avancées ou non, grâce à l’expérience de chacun. Que vous soyez de Provence ou d’ailleurs, l’AGHPA s’intéresse à toutes les régions et peut donc vous apporter de l’aide dans la réalisation de vos travaux généalogiques.

-l’histoire au travers de l’étude des origines de chacun, par le biais de conférences et de sorties à thèmes.



Un stand de scrapbooking (albums photos, marque pages, cartes…) et couture vintage (sacs, trousses, sacoches ect…) sera présent tout à long de la journée où l’ont pourra découvrir et acheter également. .

Maison des Associations Charles Ouret 7 Chemin De Tartugues Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 24 14 50 90 assghpa@gmail.com

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English :

Open House hosted by the Genealogical and Historical Association of Provence and Beyond. A day of genealogical discovery, including tips for beginners.

L’événement Portes ouvertes de l’association généalogique AGHPA Istres a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme d’Istres