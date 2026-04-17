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Portes ouvertes de l’association Traverses ruelle malos Avallon

Portes ouvertes de l’association Traverses ruelle malos Avallon samedi 19 septembre 2026.

Lieu : ruelle malos

Adresse : Jardins Terrasses

Ville : 89200 Avallon

Département : Yonne

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Avallon

Portes ouvertes de l’association Traverses

ruelle malos Jardins Terrasses Avallon Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Portes ouvertes de l’association Traverses   .

ruelle malos Jardins Terrasses Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Portes ouvertes de l’association Traverses

L’événement Portes ouvertes de l’association Traverses Avallon a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme du Grand Vézelay

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