Portes ouvertes de l’école de gendarmerie de Montluçon, Caserne Richemont, Montluçon

Informations pratiques

Portes ouvertes de l’école de gendarmerie de Montluçon 19 et 20 septembre Caserne Richemont Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir la face cachée de la Caserne Richemont et l’activité de l’école de gendarmerie. Dans le cadre de son jubilé, l’école vous propose une (re)découverte de la gendarmerie au travers de ses matériels d’antan et des témoignages des personnels et élèves passés par l’école durant ces 50 dernières années.

Scène de crime, démonstrations dynamiques, équipes cynophiles, parcours du combattant seront expliqués tout au long de la journée.

Activités pour les plus jeunes, apprentissage des techniques d’identification de faux papiers ou encore exposition photo agrémenteront le parcours de visite.

Caserne Richemont 95 avenue Jules Guesde, 03100 Montluçon Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Venez découvrir la face cachée de la Caserne Richemont et l’activité de l’école de gendarmerie. Dans le cadre de son jubilé, l’école vous propose une (re)découverte de la gendarmerie au travers de et…

©Ecole de gendarmerie de Montluçon