Portes ouvertes de l’école de gendarmerie de Montluçon, École de gendarmerie, Montluçon

Informations pratiques

Portes ouvertes de l’école de gendarmerie de Montluçon 19 et 20 septembre École de gendarmerie Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez fêter les 50 ans de l’école de gendarmerie de Montluçon avec les élèves-gendarmes et les personnels actifs ou retraités de l’école.

Dans le cadre de son jubilé, l’école vous propose une (re)découverte de la gendarmerie au travers de ses matériels d’antan et des témoignages des personnels et élèves passés par l’école durant ces 50 dernières années.

Nombreuses animations.

École de gendarmerie 95, avenue Jules Guesde, 03100 Montluçon Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 04 70 08 50 03 Visite de la plus grande école de formation initiale de sous-officiers de gendarmerie en terme d’infrastructures et d’effectifs. Visites : bâtiment d’hébergement des élèves-gendarmes et salle de tradition de l’école (nombreux documents historiques depuis 1910). accès piétons. Accès personnes à mobilité réduite : se renseigner au portail principal.

Venez fêter les 50 ans de l’école de gendarmerie de Montluçon avec les élèves-gendarmes et les personnels actifs ou retraités de l’école.

©Ecole de gendarmerie de Montluçon