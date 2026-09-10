Portes-ouvertes de l’église Saint-Brice et du Cercle Ferroviaire de Rédange, Église Saint-Brice, Rédange

Informations pratiques

Portes-ouvertes de l’église Saint-Brice et du Cercle Ferroviaire de Rédange 19 et 20 septembre Église Saint-Brice Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Au programme des 19 et 20 septembre prochains

⛪️ À l’église : exposition de photos d’époque du village et de l’église, découverte et démonstration de l’orgue à l’occasion de ses 100 ans et exposition des trésors cachés de l’église.

À l’école J.J. Welter : exposition de modélisme ferroviaire par le Cercle ferroviaire de Rédange, à la découverte de l’histoire de la région à travers les circuits réalisés.

Église Saint-Brice Place de l’église, 57390 Rédange Rédange 57390 Moselle Grand Est http://www.redange.fr

Au programme des 19 et 20 septembre prochains

©Conseil de Fabrique de l’Église Saint-Brice