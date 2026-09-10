Portes-ouvertes de l’église Saint-Brice et du Cercle Ferroviaire de Rédange, Église Saint-Brice, Rédange
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Brice · Rédange
Informations pratiques
Portes-ouvertes de l’église Saint-Brice et du Cercle Ferroviaire de Rédange 19 et 20 septembre Église Saint-Brice Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Au programme des 19 et 20 septembre prochains
⛪️ À l’église : exposition de photos d’époque du village et de l’église, découverte et démonstration de l’orgue à l’occasion de ses 100 ans et exposition des trésors cachés de l’église.
À l’école J.J. Welter : exposition de modélisme ferroviaire par le Cercle ferroviaire de Rédange, à la découverte de l’histoire de la région à travers les circuits réalisés.
Église Saint-Brice Place de l’église, 57390 Rédange Rédange 57390 Moselle Grand Est http://www.redange.fr
Au programme des 19 et 20 septembre prochains
©Conseil de Fabrique de l’Église Saint-Brice
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