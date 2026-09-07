Portes ouvertes de l’équipement Annie-Steiner, Equipement Annie-Steiner, Vénissieux
samedi 19 septembre 2026 · Equipement Annie-Steiner · Vénissieux
Informations pratiques
Portes ouvertes de l’équipement Annie-Steiner Samedi 19 septembre, 14h00 Equipement Annie-Steiner Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Guidés par l’équipe de la bibliothèque, de l’Équipement Polyvalent Jeunes et du Fablab, découvrez les plans, maquettes et prévisualisations du bâtiment pour en comprendre toute l’architecture et vous l’approprier au quotidien.
Equipement Annie-Steiner 5 rue Abbé Glasberg, 69200 Vénissieux Vénissieux 69200 Les Minguettes Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 51 23 90 30 http://culture.venissieux.fr Equipement regroupant une bibliothèque de quartier, un fablab et un équipement polyvalent jeune.
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©Ville de Vénissieux
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