Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes de la Pouponnière, La pouponnière, Lille

Informations pratiques

Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes de la Pouponnière Samedi 3 octobre, 10h00, 14h00 La pouponnière Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Venez à la rencontre des artistes des Ateliers de la Pouponnière dans leurs espaces, découvrez leurs univers, échangez autour de leurs recherches et profitez d’une programmation pensée pour petits et grands.

Avec les artistes Jef Ablezot – Belinda Annaloro – Rosa Arango – Cluzel/Pluchon – Elliot Compiègne – Hélène Delmaire – Violaine Desportes – Eléna Erhel – Laëtitia Galita – Sidonie Hadoux – Hideyuki Ishibashi – Song Lin Ji – Jérémy Moncheaux – Jules Ramage – Florian Virly – Naomi van Niekerk & Arnaud van Vliet

La pouponnière 86 rue des Meuniers 59 000 Lille Lille 59046 Wazemmes Nord Hauts-de-France https://www.lille.fr/Nos-equipements/La-Pouponniere Au programme de ce nouveau lieu de gestion transitoire, des artistes en résidence, des ateliers pour les familles, des expositions dont le terreau de recherche et de réflexion est le territoire sur lequel s’inscrit la Pouponnière. Venez participer à la création d’un nouvel espace de pratique et d’échange, et découvrir ce laboratoire entre art et territoire à Lille. Gratuit

Le temps d’une journée, poussez les portes des ateliers de la Pouponnière et venez à la rencontre des artistes qui y travaillent toute l’année.

©Daniel Rapaich – DICOM Ville de Lille