Portes ouvertes des ateliers d’artistes en Nièvre Place Mossé Nevers

Portes ouvertes des ateliers d’artistes en Nièvre

Place Mossé Centre ville Nevers Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 10:00:00

fin : 2026-10-25 18:00:00

Date(s) :

2026-10-24

Cette année encore, les artistes de la Nièvre vous invitent à les rencontrer le temps d’un week-end. Les 24 et 25 octobre 2026, de 10h à 18h, de nombreux ateliers d’artistes ouvrent leurs portes pour permettre aux visiteurs de visiter, découvrir, échanger et pratiquer la création artistique.

Profitez de ces deux jours de balades culturelles pour sillonner le territoire de la Nièvre, parcourir les routes de campagnes, les rues des villes et villages au gré de votre parcours artistique. Laissez-vous allez, place à l’inattendu, venez nombreux et curieux!

Expositions, rencontres, démonstrations et ateliers pratiques seront au rendez-vous de ce temps fort de l’association Artistes en Nièvre. .

Place Mossé Centre ville Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté artistesennievre@gmail.com

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English : Portes ouvertes des ateliers d’artistes en Nièvre

L’événement Portes ouvertes des ateliers d’artistes en Nièvre Nevers a été mis à jour le 2026-03-11 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)