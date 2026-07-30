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Portes-Ouvertes des ateliers d’artistes Paris 6ème Paris

vendredi 2 octobre 2026 · Paris 6ème · Paris

Portes-Ouvertes des ateliers d’artistes Paris 6ème Paris

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
10:00
Heure de fin
20:00
Lieu
Paris 6ème
Adresse
Paris 6ème
Ville
75006 Paris
Département
Ile de France
Tarif
Gratuit

Le 6ème, Ateliers d’artistes participe à la deuxième édition des Journées Nationales des Artistes en organisant ses portes-ouvertes d’ateliers.

Du vendredi 2 au dimanche 4 octobre 2026, l’association Le 6ème, Ateliers d’Artistes participe aux Journées Nationales des Artistes, une manifestation artistique nationale portée par la Maison des Artistes, soutenue par l’Association des Maires de France et le Ministère de la Culture.

Pendant trois jours, au coeur de leurs ateliers, les artistes membres de l’association présenteront la richesse et la diversité de leurs créations, témoignant de parcours d’artistes ancrés et participant à la vie culturelle du quartier depuis de nombreuses années, et leurs invités, représentant de multiples disciplines : peinture, dessin, photographie, sculpture, installations. Venez découvrir leurs oeuvres et les rencontrer tout le week-end, et grâce à la programmation d’évènements qui auront lieu durant toute la manifestation ; lectures, vernissages, signatures, etc.

Informations pratiques – Portes-ouvertes d’ateliers
📅 Dates : 2, 3 et 4 octobre 2026
🕘 Horaires : de 11h à 20h

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