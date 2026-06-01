Portes-ouvertes des jardins remarquables du CBN des Hauts-de-France, Accueil du Conservatoire botanique national des Hauts-de-France, Bailleul

Portes-ouvertes des jardins remarquables du CBN des Hauts-de-France Dimanche 7 juin, 10h00 Accueil du Conservatoire botanique national des Hauts-de-France Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Comme chaque année, nos jardins, fleuris à souhait, vous seront grands ouverts pour y déambuler librement ou en visites guidées.

Vous profiterez des divers stands, animations, ateliers,… et retrouverez cette année encore le généreux marché de producteurs et d’artisans locaux.

En savoir plus : https://www.cbnhdf.fr/

Cet événement vous est proposé dans le cadre de La belle saison des CBN

Accueil du Conservatoire botanique national des Hauts-de-France Achtgemeteelst Drève – 59270 BAILLEUL Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://www.cbnhdf.fr/ »}, {« link »: « https://openagenda.com/fr/la-belle-saison-des-cbn-2026 »}]

Nos jardins, fleuris à souhait, vous seront grands ouverts pour y déambuler librement ou en visites guidées. Vous profiterez des divers stands, animations, ateliers, marché de producteurs locaux, etc.

Christophe Blondel