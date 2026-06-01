Portes-ouvertes des jardins remarquables du CBN des Hauts-de-France, Conservatoire botanique national des Hauts-de-France, Bailleul

Portes-ouvertes des jardins remarquables du CBN des Hauts-de-France Dimanche 7 juin, 10h00 Conservatoire botanique national des Hauts-de-France Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Nos jardins, fleuris à souhait, vous seront grands ouverts pour y déambuler librement ou en visites guidées. Vous profiterez des divers stands, animations, ateliers, marché de producteurs locaux, etc.

Conservatoire botanique national des Hauts-de-France Hameau de Haendries 59270 Bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France 0328490083 http://www.cbnhdf.fr https://www.facebook.com/CBNBl/ Association dont le but est de préserver la flore sauvage du Nord-Ouest de la France (Hauts-de-France et territoire haut-normand).

Un site naturel de 25 hectares, deux jardins pédagogiques avec plus de 1000 espèces de plantes.

Le jardin de plantes sauvages permet à tous de mieux connaître la flore sauvage régionale, les milieux de vie des plantes et de comprendre l’importance de la conservation de ce patrimoine, ainsi que l’histoire et l’origine des plantes utiles. Il y a aussi un jardin médicinal, où les plantes sont organisées selon leurs biotopes et leurs origines géographique diverses. La plupart sont des espèces sauvages. A25: sortie Bailleul puis suivre le fléchage depuis le centre-ville / TER ligne 8: la gare est à 4km du Conservatoire

Nos jardins, fleuris à souhait, vous seront grands ouverts pour y déambuler librement ou en visites guidées. Vous profiterez des divers stands, animations, ateliers, marché de producteurs locaux, etc.

©Christophe Blondel