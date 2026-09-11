Portes Ouvertes des Métiers avec Ateliers De France / COMPLET, Hôtel de Croisilles, Paris

Informations pratiques

Portes Ouvertes des Métiers avec Ateliers De France / COMPLET Samedi 19 septembre, 10h00 Hôtel de Croisilles Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

L’ÉVÉNEMENT EST DÉSORMAIS COMPLET.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez à la découverte des métiers d’art et des savoir-faire qui contribuent à la préservation du patrimoine.

Liste des démonstrations et des Maisons présentes :

– Taille de pierre (Atelier Chevalier / H. Chevalier)

– Sculpture sur bois (Atelier de la Boiserie)

– Stuc et staff (Atelier Louis Del Boca)

– Peinture décorative, dorure, cuir de Cordoue (Atelier Mériguet-Carrère)

– Charpente et menuiserie (Ateliers Perrault)

– Ferronnerie d’art (Ateliers VLD)

– Peinture et décors peints (Maison Dureau)

– Serrurerie décorative (Rémy Garnier)

– Restauration de mosaïques et d’œuvres d’art (SOCRA)

Pour en savoir plus, consulter le site web de l’événement : https://journees-du-patrimoine-ateliers-de-france.eventmaker.io/

Hôtel de Croisilles 12, rue du Parc Royal 75003 Paris Paris 75003 Quartier des Archives Paris Île-de-France https://ateliersdefrance.com/ https://www.instagram.com/ateliersdefrance/ [{« type »: « link », « value »: « https://journees-du-patrimoine-ateliers-de-france.eventmaker.io/ »}] [{« link »: « https://journees-du-patrimoine-ateliers-de-france.eventmaker.io/ »}] L’hôtel de Croisilles est un hôtel particulier entre cour et jardin, construit vers 1620 pour Nicolas de Croisilles, conseiller du roi et intendant du duc d’Angoulême. L’édifice est aujourd’hui le siège social du groupe Ateliers De France et de l’une de ses Maisons, Atelier Mériguet-Carrère. Métros à proximité :

– Saint-Paul (Le Marais) – Ligne 1

– Chemin Vert – Ligne 8

– Bastille – Lignes 1, 5 et 8

– Bréguet – Sabin – Ligne 5

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez à la découverte des métiers d’art et des savoir-faire qui contribuent à la préservation du patrimoine.

© Studio Jessel / © Franck Gallen / © Florent Petex