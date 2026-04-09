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Portes ouvertes du conservatoire Jacques Ibert Conservatoire Municipal Jacques Ibert PARIS

Portes ouvertes du conservatoire Jacques Ibert Conservatoire Municipal Jacques Ibert PARIS

Portes ouvertes du conservatoire Jacques Ibert Conservatoire Municipal Jacques Ibert PARIS lundi 18 mai 2026.

Lieu : Conservatoire Municipal Jacques Ibert

Adresse : 81 rue Armand Carrel

Ville : 75019 PARIS

Département : Paris

Début : lundi 18 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Venez assister à des cours ouverts et découvrez le fonctionnement des classes de musique, théâtre, danse, ainsi que formation musicale.

N’hésitez pas à consulter le programme et les horaires ci-dessous (à venir)

Pour ses journées portes ouvertes du lundi 18 au samedi 23 mai, le Conservatoire Jacques Ibert du XIXeme arrondissement vous invite à découvrir l’ensemble des disciplines proposées.
Du lundi 18 mai 2026 au samedi 23 mai 2026 :
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-18T02:00:00+02:00
fin : 2026-05-24T01:59:59+02:00
Date(s) :

Conservatoire Municipal Jacques Ibert 81 rue Armand Carrel  75019 PARIS


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