Portes ouvertes du conservatoire Jacques Ibert Conservatoire Municipal Jacques Ibert PARIS

Venez assister à des cours ouverts et découvrez le fonctionnement des classes de musique, théâtre, danse, ainsi que formation musicale.

N’hésitez pas à consulter le programme et les horaires ci-dessous (à venir)

Pour ses journées portes ouvertes du lundi 18 au samedi 23 mai, le Conservatoire Jacques Ibert du XIXeme arrondissement vous invite à découvrir l’ensemble des disciplines proposées.

Du lundi 18 mai 2026 au samedi 23 mai 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-18T02:00:00+02:00

fin : 2026-05-24T01:59:59+02:00

Date(s) :

Conservatoire Municipal Jacques Ibert 81 rue Armand Carrel 75019 PARIS



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