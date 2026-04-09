Portes ouvertes du conservatoire Jacques Ibert Conservatoire Municipal Jacques Ibert PARIS
Portes ouvertes du conservatoire Jacques Ibert Conservatoire Municipal Jacques Ibert PARIS lundi 18 mai 2026.
Venez assister à des cours ouverts et découvrez le fonctionnement des classes de musique, théâtre, danse, ainsi que formation musicale.
N’hésitez pas à consulter le programme et les horaires ci-dessous (à venir)
Pour ses journées portes ouvertes du lundi 18 au samedi 23 mai, le Conservatoire Jacques Ibert du XIXeme arrondissement vous invite à découvrir l’ensemble des disciplines proposées.
Du lundi 18 mai 2026 au samedi 23 mai 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-18T02:00:00+02:00
fin : 2026-05-24T01:59:59+02:00
Date(s) :
Conservatoire Municipal Jacques Ibert 81 rue Armand Carrel 75019 PARIS
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