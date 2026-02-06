Portes ouvertes du Domaine de la Guilloterie Bellevigne-les-Châteaux
Portes ouvertes du Domaine de la Guilloterie Bellevigne-les-Châteaux samedi 21 mars 2026.
Saint-Cyr-en-Bourg Bellevigne-les-Châteaux Maine-et-Loire
Début : 2026-03-21 10:00:00
fin : 2026-03-22 18:00:00
2026-03-21
Patrice et Rémi Duveau vous invitent à la dégustation des millésimes de 2021 à 2025 ainsi que la nouvelle cuvée de Saumur Blanc ALIX .
Ambiance chaleureuse et conviviale !
Saint-Cyr-en-Bourg Bellevigne-les-Châteaux 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 62 78 contact@domainedelaguilloterie.com
English :
Patrice and Rémi Duveau invite you to taste vintages from 2021 to 2025, as well as the new Saumur Blanc cuvée ALIX .
A warm and friendly atmosphere!
