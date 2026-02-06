Portes ouvertes du Domaine de la Guilloterie

Saint-Cyr-en-Bourg Bellevigne-les-Châteaux Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 10:00:00

fin : 2026-03-22 18:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Patrice et Rémi Duveau vous invitent à la dégustation des millésimes de 2021 à 2025 ainsi que la nouvelle cuvée de Saumur Blanc ALIX .

Ambiance chaleureuse et conviviale !

.

Saint-Cyr-en-Bourg Bellevigne-les-Châteaux 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 62 78 contact@domainedelaguilloterie.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Patrice and Rémi Duveau invite you to taste vintages from 2021 to 2025, as well as the new Saumur Blanc cuvée ALIX .

A warm and friendly atmosphere!

L’événement Portes ouvertes du Domaine de la Guilloterie Bellevigne-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-02-06 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME