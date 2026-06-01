Portes Ouvertes du FJT CAP Jeunes, FJT CAP Jeunes, Saint-Dié-des-Vosges

Portes Ouvertes du FJT CAP Jeunes Jeudi 4 juin, 10h00 FJT CAP Jeunes Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-04T10:00:00+02:00 – 2026-06-04T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-04T10:00:00+02:00 – 2026-06-04T18:00:00+02:00

Cet événement a pour objectif de valoriser les actions menées en faveur du logement des jeunes et de favoriser les échanges autour des enjeux d’attractivité des territoires et d’insertion professionnelle.

FJT CAP Jeunes 36 avenue Ernest COLIN 88100 Saint-Dié Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est [{« type »: « email », « value »: « info@adali-habitat.fr »}]

Première journée Portes Ouvertes Habitat Jeunes à destination des entreprises Portes Ouvertes Habitat