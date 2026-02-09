Portes Ouvertes du Lycée Les Catalins

24 avenue des Catalins Montélimar Drôme

Début : 2026-03-14 08:30:00

fin : 2026-03-14 12:30:00

2026-03-14

Venez visiter le Lycée des Catalins

Venez découvrir nos formations, rencontrer les équipes et visiter nos plateaux techniques.

Nous vous attendons nombreux !

Consultez la liste de nos formations sur www.catalins.fr

24 avenue des Catalins Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 76 76 ce.0260113g@ac-grenoble.fr

English :

Come and visit the Lycée des Catalins

Come and discover our training courses, meet our teams and visit our technical facilities.

We look forward to seeing you!

See the list of our training courses at: www.catalins.fr

L’événement Portes Ouvertes du Lycée Les Catalins Montélimar a été mis à jour le 2026-02-09 par Montélimar Tourisme Agglomération