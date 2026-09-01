Portes ouvertes du service Archéologie de Bourges Plus Bourges
samedi 19 septembre 2026 · Bourges
Informations pratiques
Bourges
Portes ouvertes du service Archéologie de Bourges Plus
4 Rue Albert Einstein Bourges Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:30:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, poussez les portes du service Archéologie de Bourges Plus et découvrez les coulisses de l’archéologie locale !
Le service Archéologie de Bourges Plus vous ouvre exceptionnellement ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.
Au cours d’une visite guidée, découvrez ses locaux, ses missions et les différents métiers de l’archéologie. Vous pourrez échanger avec les professionnels du service et mieux comprendre leur travail de recherche, d’étude et de préservation du patrimoine archéologique près de chez vous.
A partir de 11 ans. .
4 Rue Albert Einstein Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 46 08 10 84
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English :
%C0 During European Heritage Days, step inside the Archaeology Department at Bourges Plus and get a behind-the-scenes look at local archaeology!
L’événement Portes ouvertes du service Archéologie de Bourges Plus Bourges a été mis à jour le 2026-08-31 par OT BOURGES
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