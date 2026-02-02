Escapade Nature Observation des Oiseaux

Le Val d’Auron Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-15 15:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-03-15 2026-09-06 2026-09-09 2026-09-16 2026-09-20

Venez vivre un moment privilégié au cœur du Marais boisé du Val d’Auron, en bordure du lac, lors d’une escapade nature dédiée à la découverte des oiseaux et de la biodiversité locale.

Munis de longues-vues et de jumelles, prenez le temps d’observer les nombreuses espèces qui fréquentent ce site naturel remarquable. Des naturalistes de l’association Nature 18 seront présents pour vous accueillir, vous guider dans l’observation et échanger avec vous sur les oiseaux, les milieux naturels du marais et les enjeux de leur préservation.

Cette animation est ouverte à tous les publics, débutants comme curieux de nature, et constitue une belle occasion de poser vos questions, apprendre à reconnaître les espèces et porter un regard différent sur cet espace naturel proche de la ville.

Rendez-vous, sur la plateforme au bord du plan d’eau du Val d’Auron (au niveau du centre équestre) à Bourges. .

Le Val d’Auron Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 70 76 26 contact@nature18.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and enjoy a privileged moment in the heart of the Val d?Auron wooded marsh, on the edge of the lake, during a nature getaway dedicated to the discovery of birds and local biodiversity.

L’événement Escapade Nature Observation des Oiseaux Bourges a été mis à jour le 2026-02-02 par OT BOURGES