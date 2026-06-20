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Portes ouvertes du théâtre municipal, Théâtre municipal de Nevers, Nevers

samedi 19 septembre 2026 · Théâtre municipal de Nevers · Nevers

Portes ouvertes du théâtre municipal, Théâtre municipal de Nevers, Nevers

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Théâtre municipal de Nevers
Adresse
8 place des Reines de Pologne, 58000 Nevers
Ville
58000 Nevers
Département
Nièvre
Tarif
Visites commentées d'1h30, à 13hh30,15h, 16h30, sur inscription 15 personnes maximum.

Portes ouvertes du théâtre municipal 19 et 20 septembre Théâtre municipal de Nevers Nièvre

Visites commentées d’1h30, à 13hh30,15h, 16h30, sur inscription 15 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez les coulisses du théâtre municipal de Nevers ! Plongez dans l’univers enchanteur de la salle de spectacle lors de visites accompagnées. Laissez-vous conter l’histoire, l’architecture et les secrets de ce lieu emblématique, où se mêlent patrimoine et création artistique.
Une expérience immersive pour les amoureux de théâtre, d’histoire et de culture !

Théâtre municipal de Nevers 8 place des Reines de Pologne, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 0386684741 https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/theatre-municipal732/
Visites accompagnées de la salle de spectacle du théâtre municipal.

©P.François

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