Portes ouvertes d’un atelier de restauration de véhicules de collection, Carrosserie HH services, Strasbourg
samedi 19 septembre 2026 · Carrosserie HH services · Strasbourg
Informations pratiques
Portes ouvertes d’un atelier de restauration de véhicules de collection 19 et 20 septembre Carrosserie HH services Bas-Rhin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Notre atelier vous ouvre ses portes pour vous faire découvrir l’univers de la restauration automobile.
Toute l’équipe est mobilisée pour vous présenter notre savoir-faire de tôlier-formeur, reconnu comme patrimoine immatériel depuis 2021, ainsi que nos outils et les véhicules présents.
La visite est libre, afin de permettre à chacun d’évoluer à son rythme, de prendre des photos et de découvrir l’atelier, tout en pouvant échanger avec nous.
Carrosserie HH services 2 Rue du Rhin Napoléon, 67000 Strasbourg Strasbourg 67017 Port du Rhin Bas-Rhin Grand Est http://www.carrosserie-hh.com https://www.facebook.com/pages/HHServices/309357412431623?ref=hl;https://www.instagram.com/carrosserie_hh_services/ Créé par Hubert Haberbusch en 1976, c’est aujourd’hui Isaak Rensing et Romain Gougenot qui perpétuent les savoir-faire de carrossier transmis par le Maître d’art.
HH Services est spécialisé dans la restauration de véhicules de collection tels que Bugatti, Aston Martin, Porsche, Jaguar, Bentley, Ferrari… et réalise également des restaurations de type muséal, notamment pour le Musée de l’Automobile de Mulhouse – Collection Schlumpf.
L’atelier de restauration de véhicules de collection du carrossier Maître d’art Hubert Haberbusch est labellisé EPV depuis 2007. Son savoir-faire est reconnu comme « Patrimoine culturel immatériel » depuis août 2021. Gratuit. Tram arrêt Aristide Briand, bus 21.
Notre atelier vous ouvre ses portes pour vous faire découvrir l’univers de la restauration automobile.
© HH Services
À voir aussi à Strasbourg (Bas-Rhin)
- Stras’Orgues Festival des orgues de Strasbourg Strasbourg 22 août 2026
- Hirsebreifahrt Strasbourg 22 août 2026
- THE LOST CITY OF Z, Star, Strasbourg 23 août 2026
- Atelier céramique avec Martha Stahlkopf, Stimultania, Strasbourg 27 août 2026
- L’été à Strasbourg Festival des arts de la rue (FARSe) Strasbourg 28 août 2026