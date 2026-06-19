Portes ouvertes école de Musique École de musique Champagnole
Portes ouvertes école de Musique École de musique Champagnole mercredi 24 juin 2026.
Champagnole
Portes ouvertes école de Musique
École de musique 113 rue Casimir Blondeau Champagnole Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 14:00:00
fin : 2026-06-24 17:00:00
Date(s) :
2026-06-24
Envie de musique ? Venez découvrir tous les instruments proposés par l’école, de l’initiation aux parcours confirmés ! Quel que soit votre niveau, l’équipe pédagogique s’engage à offrir un accompagnement artistique de qualité, personnalisé et stimulant. Lors de ces portes ouvertes, rencontrez les enseignants, testez les instruments échangez autour des parcours possibles et préparez dès maintenant votre inscription pour la rentrée de septembre. .
École de musique 113 rue Casimir Blondeau Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 52 59 89
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English : Portes ouvertes école de Musique
L’événement Portes ouvertes école de Musique Champagnole a été mis à jour le 2026-06-10 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA
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