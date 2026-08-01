Portes Ouvertes, Écurie des Cordeliers L’écurie des Cordeliers Saint-Pourçain-sur-Sioule

Informations pratiques

Saint-Pourçain-sur-Sioule

Portes Ouvertes, Écurie des Cordeliers

L’écurie des Cordeliers 10 Rue de Ratonnière Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30 2026-09-06

Découvrez l’Écurie des Cordeliers et partagez notre passion du cheval ! Visite de l’écurie, démonstrations, animations et rencontre avec les chevaux. Venez nombreux, entrée gratuite !

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L’écurie des Cordeliers 10 Rue de Ratonnière Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 35 49 50 40 lor03500@icloud.com

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English :

Come discover the Cordeliers Stables and share our passion for horses! Take a tour of the stables, watch demonstrations, enjoy activities, and meet the horses. We hope to see many of you there—admission is free!

L’événement Portes Ouvertes, Écurie des Cordeliers Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme Val de Sioule