Portes Ouvertes, Écurie des Cordeliers L’écurie des Cordeliers Saint-Pourçain-sur-Sioule
dimanche 30 août 2026 · L'écurie des Cordeliers · Saint-Pourçain-sur-Sioule
Informations pratiques
Saint-Pourçain-sur-Sioule
Portes Ouvertes, Écurie des Cordeliers
L’écurie des Cordeliers 10 Rue de Ratonnière Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30 2026-09-06
Découvrez l’Écurie des Cordeliers et partagez notre passion du cheval ! Visite de l’écurie, démonstrations, animations et rencontre avec les chevaux. Venez nombreux, entrée gratuite !
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L’écurie des Cordeliers 10 Rue de Ratonnière Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 35 49 50 40 lor03500@icloud.com
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English :
Come discover the Cordeliers Stables and share our passion for horses! Take a tour of the stables, watch demonstrations, enjoy activities, and meet the horses. We hope to see many of you there—admission is free!
L’événement Portes Ouvertes, Écurie des Cordeliers Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme Val de Sioule
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