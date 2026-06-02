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Portes ouvertes Ecuries de Rosland Route de Rosland Plougasnou

Portes ouvertes Ecuries de Rosland Route de Rosland Plougasnou dimanche 23 août 2026.

Lieu : Route de Rosland

Adresse : Ecuries de Rosland

Ville : 29630 Plougasnou

Département : Finistère

Début : dimanche 23 août 2026

Fin : dimanche 23 août 2026

Tarif :

Plougasnou

Portes ouvertes Ecuries de Rosland

Route de Rosland Ecuries de Rosland Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-23

Les écuries de Rosland vous invite à une journée exceptionnelle de portes ouvertes. L’occasion pour vous de découvrir cet univers , ce travail, les poulains de l’élevage, la race shetlands, le cadre de vie des chevaux…
Au programme
Démonstration équestre (liberté, obstacles, equifeel, mountain trail, dressage, longues rênes, tir à l’arc…
Présentation de la race Shetlands et rencontre avec les poneys de l’élevage
Visite des écuries
Spectacle Fabie, Louane & Elia
Restauration
Tombola…

Un programme chargé et varié, des démonstrations toute la journée, n’hésitez pas à venir !
Si des professionnels souhaitent mettre un stand , contactez les écuries.
Si des personnes sont motivées pour aider à l’organisation avant et le jour J, n’hésitez surtout pas.   .

Route de Rosland Ecuries de Rosland Plougasnou 29630 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Portes ouvertes Ecuries de Rosland Plougasnou a été mis à jour le 2026-06-02 par OT BAIE DE MORLAIX

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