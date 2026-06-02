Portes ouvertes Ecuries de Rosland Route de Rosland Plougasnou
Portes ouvertes Ecuries de Rosland Route de Rosland Plougasnou dimanche 23 août 2026.
Plougasnou
Portes ouvertes Ecuries de Rosland
Route de Rosland Ecuries de Rosland Plougasnou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Les écuries de Rosland vous invite à une journée exceptionnelle de portes ouvertes. L’occasion pour vous de découvrir cet univers , ce travail, les poulains de l’élevage, la race shetlands, le cadre de vie des chevaux…
Au programme
Démonstration équestre (liberté, obstacles, equifeel, mountain trail, dressage, longues rênes, tir à l’arc…
Présentation de la race Shetlands et rencontre avec les poneys de l’élevage
Visite des écuries
Spectacle Fabie, Louane & Elia
Restauration
Tombola…
Un programme chargé et varié, des démonstrations toute la journée, n’hésitez pas à venir !
Si des professionnels souhaitent mettre un stand , contactez les écuries.
Si des personnes sont motivées pour aider à l’organisation avant et le jour J, n’hésitez surtout pas. .
Route de Rosland Ecuries de Rosland Plougasnou 29630 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Portes ouvertes Ecuries de Rosland Plougasnou a été mis à jour le 2026-06-02 par OT BAIE DE MORLAIX
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