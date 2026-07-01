Portes ouvertes estivales du domaine Stratéus Domaine Stratéus Madiran
dimanche 19 juillet 2026 · Domaine Stratéus · Madiran
Informations pratiques
Madiran
Portes ouvertes estivales du domaine Stratéus
Domaine Stratéus 3 Chemin de Beller Madiran Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 09:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
1ère portes ouvertes estivales au Domaine Stratéus !
Chers épicuriens, le dimanche 19 juillet le domaine Strateus ouvrira ses portes
Vignoble en Agriculture Biologique depuis 2023, nous travaillons depuis la création du domaine de 6ha vers la préservation de notre environnement, en synergie avec les boeufs angus présents sur notre ferme.
Au programme
Toute la journée de 9h à 20h
Dégustation de nos vins avec beaucoup de nouveautés et visites du chai.
Un bar à vin
Mini-ferme pour les petits et grands
10h à 12 h Balade en calèche le matin
A 12h Déjeuner au brasero
Burger fermier d’Angus de la ferme en AB et frites
Dessert et café
17€ par personne, sur réservation avant le 10 juillet
16h Mini spectacle proposé par Le Parc aux rapaces Fauconnerie Marche
21h Soirée foot, vin et burger
Diffusion de la finale de la coupe du monde de football
Repas au braséro
23h Dj set par Dj Pasco Brugiafreddo et Padabas
Au plaisir de vous accueillir pour satisfaire vos papilles
.
Domaine Stratéus 3 Chemin de Beller Madiran 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 45 97 79 14 ribert.c@gmail.com
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English :
1st Summer Open House at Domaine Strateus!
Dear food lovers, on Sunday, July 19, Domaine Strateus will open its doors
As an organic vineyard since 2023, we have been working—ever since the creation of our 6-hectare estate—to preserve our environment, in harmony with the Angus cattle on our farm.
? On the agenda:
All day from 9 a.m. to 8 p.m.
Wine tastings featuring many new releases and tours of the cellar.
A wine bar
Mini-farm for kids and adults
10 a.m. to 12 p.m.: Morning horse-drawn carriage ride
At 12 p.m.: Lunch by the fire pit
Organic Angus beef burger from the farm and fries
Dessert and coffee
17? per person, reservations required by July 10
4:00 p.m.: Mini show presented by Le Parc aux rapaces Fauconnerie Marche
9:00 p.m.: Soccer, wine, and burger night
Live broadcast of the World Cup final
Dinner by the fire pit
11:00 p.m.: DJ set by DJ Pasco Brugiafreddo and Padabas
We look forward to welcoming you and treating your taste buds!
L’événement Portes ouvertes estivales du domaine Stratéus Madiran a été mis à jour le 2026-07-04 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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