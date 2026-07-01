Portes ouvertes estivales du domaine Stratéus Domaine Stratéus Madiran

Informations pratiques

Madiran

Portes ouvertes estivales du domaine Stratéus

Domaine Stratéus 3 Chemin de Beller Madiran Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 09:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

1ère portes ouvertes estivales au Domaine Stratéus !

Chers épicuriens, le dimanche 19 juillet le domaine Strateus ouvrira ses portes

Vignoble en Agriculture Biologique depuis 2023, nous travaillons depuis la création du domaine de 6ha vers la préservation de notre environnement, en synergie avec les boeufs angus présents sur notre ferme.

Au programme

Toute la journée de 9h à 20h

Dégustation de nos vins avec beaucoup de nouveautés et visites du chai.

Un bar à vin

Mini-ferme pour les petits et grands

10h à 12 h Balade en calèche le matin

A 12h Déjeuner au brasero

Burger fermier d’Angus de la ferme en AB et frites

Dessert et café

17€ par personne, sur réservation avant le 10 juillet

16h Mini spectacle proposé par Le Parc aux rapaces Fauconnerie Marche

21h Soirée foot, vin et burger

Diffusion de la finale de la coupe du monde de football

Repas au braséro

23h Dj set par Dj Pasco Brugiafreddo et Padabas

Au plaisir de vous accueillir pour satisfaire vos papilles

.

Domaine Stratéus 3 Chemin de Beller Madiran 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 45 97 79 14 ribert.c@gmail.com

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English :

1st Summer Open House at Domaine Strateus!

Dear food lovers, on Sunday, July 19, Domaine Strateus will open its doors

As an organic vineyard since 2023, we have been working—ever since the creation of our 6-hectare estate—to preserve our environment, in harmony with the Angus cattle on our farm.

? On the agenda:

All day from 9 a.m. to 8 p.m.

Wine tastings featuring many new releases and tours of the cellar.

A wine bar

Mini-farm for kids and adults

10 a.m. to 12 p.m.: Morning horse-drawn carriage ride

At 12 p.m.: Lunch by the fire pit

Organic Angus beef burger from the farm and fries

Dessert and coffee

17? per person, reservations required by July 10

4:00 p.m.: Mini show presented by Le Parc aux rapaces Fauconnerie Marche

9:00 p.m.: Soccer, wine, and burger night

Live broadcast of the World Cup final

Dinner by the fire pit

11:00 p.m.: DJ set by DJ Pasco Brugiafreddo and Padabas

We look forward to welcoming you and treating your taste buds!

L’événement Portes ouvertes estivales du domaine Stratéus Madiran a été mis à jour le 2026-07-04 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65