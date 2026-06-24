Madiran

Repas Coustous

Place Doussine MADIRAN Madiran Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 12:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

✨ On rigole, on rigole, mais il y a des événements qui ne se manquent pas à Madiran ! Le repas coustous fait son retour cette année avec un petit changement… Il aura lieu le 14 juillet MIDI !

❤️ Une chose ne change pas, elle aura bien lieu à la place Doussine, sous l’ombre des platanes et la fraicheur des Brumisateurs (à partir de 12h donc!).

Pour cette année, les Tootoota nous font l’honneur de revenir animer, pour l’apéritif et le repas au rythme de musiques et reprises bien sympathiques.

️ Comme le comité n’est pas (encore) touché par l’inflation le prix reste le même 15 € par adulte et 9 € par enfant ! Vous profiterez d’un repas avec au menu melon au Pacherenc, coustous (ribs de porc), frites, salade, fromage, croustade et café.

Le Comité se réserve le droit de déplacer le repas au soir en cas de fortes chaleurs ! ☀️

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Place Doussine MADIRAN Madiran 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 33 54 89 96 cdfmadiran@gmail.com

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English :

? We’re joking, we’re joking, but there are some events in Madiran you just can’t miss! The “coustous” meal is back this year with a slight change… It’ll take place on July 14 at NOON!

?? One thing hasn’t changed: it’ll still be held at Place Doussine, in the shade of the plane trees and cooled by the misters (starting at noon!).

? This year, the Tootoota are doing us the honor of returning to provide entertainment during the aperitif and the meal, with a selection of fun tunes and covers.

?? Since the committee hasn’t (yet) been affected by inflation, the price remains the same: 15 € per adult and 9 € per child! You’ll enjoy a meal featuring: melon with Pacherenc wine, coustous (pork ribs), fries, salad, cheese, croustade, and coffee.

The Committee reserves the right to move the meal to the evening in case of extreme heat! ??

L’événement Repas Coustous Madiran a été mis à jour le 2026-06-24 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65